Resultados HOY lunes 6 de julio del Mundial 2026

Finalizó el sueño para dos selecciones más en la Copa Mundial de la FIFA 2026; Estados Unidos y Portugal. A primera hora, el cuadro luso de Cristiano Ronaldo ya acariciaba los tiempos extra contra España, sin embargo, apareció Mikel Merino en tiempo de compensación para darle un triunfo in extremis a la Furia Roja y dejar tendido a CR7 y compañía. Más tarde, Estados Unidos entró a escena con Bélgica en Seattle y sus propios errores lo sentenciaron. Los Red Devils aprovecharon las equivocaciones a la perfección y terminaron goleando a uno de los anfitriones en su propia casa.

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Los pupilos de Luis de la Fuente dominaron a Portugal la mayoría del tiempo, no obstante, el cuadro luso no permitió una sola anotación ibérica en poco más de 90 minutos. Tuvo que llegar el hombre del Arsenal; Mikel Merino en tiempo de compensación para anotar el único tanto del juego y eliminar a CR7 y Portugal en los octavos de final en el Mundial 2026.

Poco después, Estados Unidos fue goleado por una Bélgica contundente en Seattle. Doblete de Charles de Ketelaere, uno de Vanaken y la cereza en el pastel cortesía de Lukaku para sentenciar el compromiso y echar al último combinado de la CONCACAF que aún seguía en competición.

Cuartos de final Mundial 2026 al momento

Jueves 9 de julio 2026



Francia vs Marruecos

14:00 CDMX — Estadio Boston (Gillette Stadium)

Viernes 10 de julio 2026



España vs Bélgica

13:00 CDMX — Estadio Los Ángeles (SoFi Stadium)



Sábado 11 de julio 2026

