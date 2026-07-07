OFICIAL: El tercer partido de cuartos de final del Mundial 2026 quedó definido

Los cuartos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ están a nada de definirse después de la tercera tanda de partidos de la ronda de octavos. El tercer partido concretado es el duelo entre España y Bélgica luego de imponerse a Portugal y Estados Unidos, respectivamente.

España superó a Portugal de manera agónica con un gol en el tiempo agregado de la segunda parte del juego disputado en el Estadio Dallas y con eso obtuvo el pase a los cuartos de final. Por eso, “La Furia Roja” enfrentará a Bélgica por un boleto a las semifinales luego de que los “Diablos Rojos” se impusieron 4-1 a los Estados Unidos en el Estadio Seattle.

El encuentro entre España y Bélgica se disputará el 10 de julio en el Estadio Los Ángeles. Españoles y belgas están programados para arrancar su partido a la 1:00 p.m., tiempo del centro de México. La FIFA aún no ha designado al hombre encargado de impartir justicia en el duelo que definirá a uno de los cuatro mejores equipos del torneo.

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Six spots secured, two to go. #FIFAWorldCup — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 7, 2026

Así se jugarán los cuartos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Ya solo queda un duelo de cuartos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y para ello se deben disputar dos juegos más de la ronda de octavos. Argentina enfrentará a Egipto en el Estadio Atlanta mientras que Suiza se batirá con Colombia en el Estadio Vancouver por un boleto a la fase de los mejores ocho equipos.