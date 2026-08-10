Los resultados de la Leagues Cup 2026 de HOY domingo 9 de agosto

Luz y sombre para la Liga MX en una nueva jornada de la Leagues Cup 2026, Cruz Azul y el América fueron los equipos que alzaron la mano por el futbol mexicano y están a un paso de clasificarse a la ronda de cuartos de final del certamen que enfrenta a los equipos de nuestro país y a los conjuntos de la Major League Soccer.

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Lamentablemente para la causa mexicana, de ocho partidos que se disputaron este domingo 9 de agosoto, seis de ellos fueron derrotas para los clubes de la Liga MX. Como ya se había mencionado, la Máquina Celeste de Joel Huiqui sacó las tres unidades contra el New York City y las Águilas hicieron lo propio en la cancha de los Portland Timbers.

Resultados de hoy domingo 9 de agosto en la Leagues Cup 2026

13:30 – Seattle Sounders 3-0 Querétaro

17:30 – Cruz Azul 2-1 New York City FC

17:30 – Philadelphia Union 3-1 Necaxa

18:00 – Chicago Fire 3-1 Santos Laguna

18:00 – Nashville SC 4-1 Atlético de San Luis

19:00 – Austin FC 3-0 Puebla

20:00 – San Diego FC 1-0 Tijuana

20:15 – América 2-1 Portland Timbers

Partidos de la Leagues Cup 2026 del martes 11 de agosto

18:30 – Charlotte FC vs Pachuca

18:30 – Columbus Crew vs Pumas UNAM

19:00 – FC Cincinnati vs Atlas

19:30 – Minnesota United vs Atlante

20:30 – Real Salt Lake vs FC Juárez

21:00 – Tigres UANL vs Vancouver Whitecaps

De momento, los Bravos de Juárez, el Club León, Cruz Azul y América marchan con pase perfecto y están cerca de asegurar su pase a los cuartos de final de la Leagues Cup 2026. Los cuatros clubes antes mencionados dependen de si mismos para estar en la siguiente ronda y prácticamente con un empate están del otro lado.

