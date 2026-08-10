Los resultados de la Leagues Cup 2026 de HOY domingo 9 de agosto
Cruz Azul sacó las tres unidades ante el New York City, Atlético San Luis fue goleado por el SC Nashville y el América venció a los Portland Timbers.
Luz y sombre para la Liga MX en una nueva jornada de la Leagues Cup 2026, Cruz Azul y el América fueron los equipos que alzaron la mano por el futbol mexicano y están a un paso de clasificarse a la ronda de cuartos de final del certamen que enfrenta a los equipos de nuestro país y a los conjuntos de la Major League Soccer.
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Lamentablemente para la causa mexicana, de ocho partidos que se disputaron este domingo 9 de agosoto, seis de ellos fueron derrotas para los clubes de la Liga MX. Como ya se había mencionado, la Máquina Celeste de Joel Huiqui sacó las tres unidades contra el New York City y las Águilas hicieron lo propio en la cancha de los Portland Timbers.
Resultados de hoy domingo 9 de agosto en la Leagues Cup 2026
- 13:30 – Seattle Sounders 3-0 Querétaro
- 17:30 – Cruz Azul 2-1 New York City FC
- 17:30 – Philadelphia Union 3-1 Necaxa
- 18:00 – Chicago Fire 3-1 Santos Laguna
- 18:00 – Nashville SC 4-1 Atlético de San Luis
- 19:00 – Austin FC 3-0 Puebla
- 20:00 – San Diego FC 1-0 Tijuana
- 20:15 – América 2-1 Portland Timbers
Partidos de la Leagues Cup 2026 del martes 11 de agosto
- 18:30 – Charlotte FC vs Pachuca
- 18:30 – Columbus Crew vs Pumas UNAM
- 19:00 – FC Cincinnati vs Atlas
- 19:30 – Minnesota United vs Atlante
- 20:30 – Real Salt Lake vs FC Juárez
- 21:00 – Tigres UANL vs Vancouver Whitecaps
De momento, los Bravos de Juárez, el Club León, Cruz Azul y América marchan con pase perfecto y están cerca de asegurar su pase a los cuartos de final de la Leagues Cup 2026. Los cuatros clubes antes mencionados dependen de si mismos para estar en la siguiente ronda y prácticamente con un empate están del otro lado.