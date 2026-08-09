Diego Reyes jugará la Copa Libertadores: ¿Qué otros mexicanos lo hicieron con clubes extranjeros?

México tendrá a un futbolista participando de la Copa Libertadores luego de mucho tiempo. Resulta que el canterano del Club América, Diego Reyes, fue registrado por el Flamengo de Brasil para participar de la edición 2026 del torneo organizado por Conmebol. Con apenas 18 años, el talentoso delantero podría sumar minutos en los Octavos de Final donde el Mengão enfrentará a Cruzeiro.

Cabe destacar que la inclusión de Reyes es histórica ya que, en caso de sumar minutos, se convertirá en el primer jugador mexicano de la historia en jugar para el Flamengo y, como si fuese poco, en Copa Libertadores. Ante este panorama, repasamos quiénes fueron los otros jugadores mexicanos que jugaron el torneo en un equipo extranjero.

Cuántos mexicanos jugaron la Libertadores con clubes extranjeros

Solamente tres futbolistas mexicanos sumaron minutos en la Copa Libertadores representando a clubes que no pertenecen a la Liga BBVA MX: Mario Méndez, Luca Martínez Dupuy y Leonel López.

Por esa razón, Diego Reyes podría convertirse en el cuarto integrante de esta selecta lista. Para conseguirlo necesita ingresar al campo, ya que estar registrado en la competición no cuenta estadísticamente como una participación.

Mario Méndez disputó la Libertadores con Vélez Sarsfield

Mario Méndez fue el primer mexicano en jugar el torneo continental con una institución extranjera. El lateral llegó a Vélez Sarsfield de Argentina en 2007 por petición de Ricardo La Volpe, quien lo conocía de su paso por Atlas y la Selección Mexicana.

TE PUEDE INTERESAR:



El exjugador participó en aquella edición de la Libertadores y logró afianzarse inicialmente como titular. Vélez avanzó hasta los Octavos de Final, instancia en la que fue eliminado por Boca Juniors.

Méndez ya tenía experiencia en la competencia debido a su paso por Atlas, pero su participación con el conjunto argentino lo convirtió en un caso diferente dentro del futbol mexicano.

Carlos Tevez of Argentina moves the ball away from Mario Mendez of Mexico during the Round of 16 match at Zentralstadion in Leipzig, Germany on June 24, 2006. Argentina needed extra time to defeat Mexico 2-1. (Photo by T. Quinn/WireImage)|T. Quinn/WireImage

Luca Martínez Dupuy y Leonel López jugaron la edición de 2024

Tuvieron que pasar 17 años para que otros mexicanos repitieran el logro. Luca Martínez Dupuy disputó cuatro encuentros y acumuló 89 minutos con Rosario Central durante la Copa Libertadores 2024.

El delantero nació en San Luis Potosí y cuenta con doble nacionalidad mexicana y argentina. Aunque el conjunto rosarino no superó la Fase de Grupos, Martínez Dupuy pudo tener actividad ante rivales como Atlético Mineiro, Peñarol y Caracas.

Durante la misma edición también participó Leonel López con The Strongest de Bolivia. El mediocampista tuvo actividad en la Fase de Grupos y enfrentó a clubes como Estudiantes de La Plata, Huachipato y Gremio.