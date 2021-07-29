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Australia rompe récord olímpico y suma otro oro en natación

EL nadador australiano, Izaac Stubblety-Cook, registró un nuevo récord olímpico y rompió una marca que estaba vigente desde Río 2016.

Izaac Stubblety-Cook, en Tokyo 2020
|REUTERS

Escrito por: Azteca Deportes

Australia sigue dominando el Centro Acuático de Tokyo. El nadador, Izaac Stubblety-Cook, se llevó el oro en la prueba de los 200 metros pecho y registró un tiempo de 2:06.38, lo que supuso un nuevo récord olímpico en dicha modalidad.

Izaac Stubblety-Cook en Tokyo 2020
Tokyo 2020 Olympics - Swimming - Men’s 200m Breaststroke - Semifinal 2 - Tokyo Aquatics Centre - Tokyo, Japan - July 28, 2021. Izaac Stubblety-Cook of Australia looks on REUTERS/Marko Djurica|REUTERS

La marca anterior estaba vigente desde los Juegos Olímpicos de Río 2016, la cual le pertenecía al japonés, Ippei Watanabe, quien había parado el cronómetro en 2:07.22. Por su parte, el atleta ruso, Anton Chupkov, mantiene el récord mundial con 2:06.12, el cual obtuvo en 2019.

Durante la prueba para definir el podio en los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020, Izaac Stubblety-Cook compitió en el carril 4 y junto a él, Arno Kamminga de los Países Bajos y Matti Mattsson de Finlandia, completaron el segundo y tercer lugar deteniendo el reloj en 2:07.01 y 2:07.13 respectivamente.

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Australia luce imbatible en natación

El país de Oceanía sumó su décima presea en la disciplina de natación. Incluso, Ariarne Titmus, ha logrado vencer a la estrella de Estados Unidos, Katie Ledecky para subir a lo más alto del podio.

En la presente edición de la justa veraniega, Australia ha conquistado cinco medallas de oro, una plata y cuatro metales de bronce para un total de 17 preseas en el medallero de los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020, el cual domina Japón con un total de 22 medallas.

Sin embargo, cabe recordar que el país con mayor número de medallas no lidera el medallero. La clasificación se realiza conforme a los oros conseguidos y el país anfitrión, tiene 13. Por su parte, la Delegación de Estados Unidos es la nación que registra más preseas con 32 metales, de los cuales 12 son oros, 11 son de plata y 9 de bronce.

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