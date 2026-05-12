Los resultados que necesita Cristiano Ronaldo para ganar su primera liga en Arabia

Desde que Cristiano Ronaldo aceptó el reto de ir al Al Nassr se ha robado todos los reflectores, dentro y fuera de la cancha. Sin embargo, aunque sus goles le han dado la vuelta al mundo, la estrella de la Saudi Pro League, no ha logrado ganar la liga.

Sin embargo, la sequía podría llegar a la final en la presente temporada, la semana pasada Cristiano Ronaldo brilló con su equipo en la victoria del Al Nassr 4-2 ante el Al-Shabab, el portugués marcó al minuto 75, por lo que ahora se encuentra a 29 goles de alcanzar las mil anotaciones.

Pumas y América regalan un Clásico inolvidable en CU | Resumen extendido

¿Qué necesita Cristiano Ronaldo para ser campeón con el Al Nassr?

El próximo compromiso de Cristiano Ronaldo y el Al Nassr es frente al Al Hilal, equipo al que se van a medir este 12 de mayo, el ganador del duelo prácticamente se va a consagrar campeón de la Saudi Pro League.

El equipo de Cristiano Ronaldo se encuentra como líder de la Saudi Pro League, al sumar 82 unidades, mientras que el Al Hilal se encuentra en el segundo puesto de la liga con un total de 77 puntos, aunque tienen un partido pendiente.

Sin embargo, si Cristiano Ronaldo y compañía logran ganar el partido, van a llegar a 85 puntos faltando solo una jornada, por lo que matemáticamente, el Al Hilal ya no tendría opciones, incluso ganando los partidos que restan de la Saudi Pro League.

