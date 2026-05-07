Todos recuerdan este gesto de Cristiano Ronaldo y dicen que nadie ha hecho algo similar por el Real Madrid

El Real Madrid vive un momento crítico previo al Clásico contra FC Barcelona. El equipo se vio envuelto en una polémica dentro de los vestidores que tiene como protagonistas a Federico Valverde y Aurélien Tchouameni. Todo este conflicto ha generado miles de reacciones en redes sociales y logró que los aficionados del combinado español recurran a la nostalgia, recordando un gran accionar que tuvo Cristiano Ronaldo años atrás.

Para contrarrestar el mal momento que atraviesa el Merengue, la afición recordó el paso de ‘CR7’, hoy en Al-Nassr, por la institución de la capital española. Precisamente, hicieron hincapié en la final de la UEFA Champions League de la temporada 2013-14, donde los blancos se quedaron con el título tras vencer a Atlético Madrid en el tiempo extra. Aquella ocasión, el delantero portugués tomó una decisión muy arriesgada para su carrera.

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Cristiano Ronaldo jugó infiltrado contra Atlético Madrid

Los aficionados del Real Madrid recordaron la decisión que tomó Ronaldo previo al juego contra los colchoneros: arriesgar su carrera y su participación en el Mundial de Brasil 2014 para jugar la final de la Champions con el conjunto blanco. En aquel entonces, el futbolista de la Selección de Portugal arrastraba una lesión en su rodilla izquierda, precisamente, una tendinosis rotuliana. Pese a ello, decidió no parar.

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Si bien es verdad que no se encontraba al cien por cien desde lo físico, Cristiano Ronaldo forzó su participación en el partido contra el Atlético. Durante el encuentro, no mostró su mejor versión, pero completó los 120 minutos y marcó el gol definitivo para el 4-1 desde el punto de penal cerrando una temporada récord de 17 goles en esa edición de la Champions League. Hasta el día de hoy, esta marca no ha sido superada.

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El video que recorre las redes sociales

La afición del Merengue compartió un video que se filtró posteriormente, donde se lo ve a Cristiano teniendo una conversación con el presidente del club, Florentino Pérez, antes de disputar la final. Al ser consultado por su físico, ‘CR7’ no dudó y mostró su determinación pese a la lesión que arrastraba desde abril: “Si me pasa algo me da igual. Hoy es hoy, mañana es mañana”, decía el portugués.

Los fanáticos del Madrid aseguran que jamás verán un accionar similar por un jugador del equipo, remarcando que este tipo de valores se han perdido en el futbol. Cabe destacar que esa lesión marcó un antes y un después en la carrera de Cristiano, ya que se vio obligado a cambiar su estilo de juego de extremo a un goleador más de área. Esto se debe a que la lesión en su rodilla se volvió crónica y lo acompañó durante los años siguientes.