Nació en Corea del Sur, jugó con Chicharito y opacó a Cristiano Ronaldo en el United

Corea del Sur se clasificó a una nueva edición de la Copa Mundial de la FIFA y, tal y como ocurrió en Rusia 2018, se enfrentará una vez más a la Selección Mexicana en la fase de grupos, motivo por el cual no está de más conocer una anécdota que combina ambas selecciones.

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Hace más de una década, cuando el Manchester United peleaba por los títulos en la Premier League, el club unió a jugadores provenientes de México y Corea del Sur. Por el país azteca estaba Javier Hernández, mientras que por los asiáticos que aparecía era Ji-sun Park, considerado uno de los mejores extranjeros en la historia del club.

¿Quién fue Ji-sun Park y por qué algunos consideran que “opacó” a Cristiano Ronaldo?

Corea del Sur cuenta con muchas leyendas de este deporte; sin embargo, pocas se acercan a lo que en su momento fue Ji-sun Park, un mediocampista que, entre sus características, destacaba la técnica individual, su capacidad física, el rendimiento y la capacidad de sacrificio que tenía cuando no contaba con el balón en sus pies.

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El nacido en Corea del Sur estuvo en el Manchester United del 2005 al 2012, por lo que compartió vestuario con Cristiano Ronaldo y Javier Hernández, Figuras de la talla de Sir Alex Ferguson lo consideran su “mejor soldado” y el “jugador que todos quisieran tener”, esto gracias a que cumplía en todas las fases del campo.

De hecho, Wayne Rooney, otra leyenda del Manchester United, ha afirmado en distintas entrevistas que Ji-sun Park fue tan importante como Cristiano Ronaldo en la consagración del éxito que el Manchester United tuvo a finales de los 2000’s y principios de los 2010’s, por lo que algunos consideran que su labor, incluso, fue más importante que la del astro portugués.

¿Cuántos goles hizo la leyenda de Corea del Sur en el Manchester United?

Durante los años que estuvo con el Manchester United, Ji-sun Park tuvo la fortuna de desenvolverse como mediocampista ofensivo e, incluso, pegado a las bandas. Ante tal situación, puede presumir haber registrado 27 goles y 28 asistencias en 205 partidos con el cuadro inglés.