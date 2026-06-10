Los resultados de los partidos amistosos HOY martes 9 de junio, a dos días de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Menos de 48 horas para el inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026 y las selecciones nacionales continúan en su preparación para la justa internacional. La Argentina de Lionel Messi entró en acción y disputó su último partido amistoso antes de su debut ante su similar de Argelia. Por otro lado, Venezuela prendió las alarmas de Irak tras vencerlo por marcador de 2-0 a días del debut histórico de esta nación en Norteamérica 2026.

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Buenas noticias para la Albiceleste, Lionel Messi anotó un gol en la goleada 3-0 de su conjunto ante Islandia en suelo estadounidense. Otro cotejo que llamó poderosamente la atención fue el de República Democrática del Congo, el equipo africano cayó 1-2 contra Chile, equipo de la Conmbol que no clasificó a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Partidos amistosos Martes 9 de junio 2026

Filipinas 5-1 Myanmar (Manila)



China 0-0 Tailandia



Camboya 2-0 Hong Kong



Indonesia 1-0 Mozambique (Yakarta)



Armenia 1-1 Moldavia



Etiopía 1-1 Malawi



Chile 2-1 RD Congo (Orleans, Francia)



Comoras 1-0 Guinea Ecuatorial (Marrakech)



Hungría 3-1 Kazajistán



Rusia 3-0 Trinidad y Tobago



Azerbaiyán 2-1 San Marino



Angola 3-0 República Centroafricana



Togo 5-1 Benín



Liberia 3-1 Sierra Leona



Arabia Saudita 0-0 Senegal (Toyota Field, San Antonio, Texas)



Argentina 3-0 Islandia (Jordan-Hare Stadium, Auburn, USA)



Irak 0-2 Venezuela (SeatGeek Stadium, Chicago)

Recuerda que podrás ver totalmente GRATIS y EN VIVO el debut de la Selección Mexicana de Futbol en la Copa Mundial de la FIFA 2026 ante Sudáfrica por la señal de TV Azteca Deportes este jueves 11 de junio a partir de las 11:30 am con la ceremonia de inauguración por Azteca Siete.