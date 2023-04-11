Manchester City e Inter toman ventaja en los ‘cuartos’ de Champions

Iniciaron la fase de Cuartos de Final de la Champions League con dos encuentros enfrentando a Benfica vs Inter en el Estadio da Luz y Manchester City vs Bayern Munich en Etihad Stadium.

Manchester City 3-0 Bayern Munich

Un golazo de Rodrigo Hernández, que limpió las telarañas de la escuadra con su primer tanto en la Champions League, un cabezazo de Bernardo Silva y el rutinario gol de Erling Haaland, dan ventaja al Manchester City en un frenético primer duelo contra el Bayern Munich (3-0).

Fueron mejores los de Pep Guardiola, que disfrutaron de un partido de idas y venidas en el que esperaron a la segunda parte para dejar la eliminatoria a punto de caramelo y sumar otra presencia entre los cuatro mejores equipos de Europa, cada vez más cerca del objetivo de levantar una 'Orejona' que, viendo el juego del City, empiezan a merecer.

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Benfica 0-2 Inter

Un gol de Barella y otro de Lukaku dieron hoy la victoria al Inter de Milán sobre el Benfica en Lisboa y atenuaron la crisis de resultados del conjunto "nerazzurri", que regresó a la senda del triunfo después de seis partidos.

En una reedición de la final de la Copa de Europa de 1965, el Inter no fue "Grande", pero sí lo suficientemente bueno como para decantar la eliminatoria a su favor en el Estadio de la Luz, donde equipos como el PSG y el Juventus de Turín lo tuvieron muy difícil.

El Benfica, por su parte, volvió a caer tras el clásico contra el Porto, y una vez más no supo aplicar con regularidad su juego que tantos elogios le ha valido en los últimos meses.

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