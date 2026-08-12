Los resultados de los partidos de HOY martes 11 de agosto en la Leagues Cup

Noche perfecta en suelo regiomontano tras el triunfo de los Tigres UANL ante Vancouver Whitecaps en la tercera jornada de la presente Leagues Cup que les da amplias posibilidades de avanzar a los cuartos de final del certamen. Pumas consiguió un punto en la cancha del Columbus Crew y Atlas sacó las tres unidades in extremis en la cancha del FC Cincinnati.

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Por otro lado, los Bravos de Juárez fueron frenados por el Real Salt Lake, aunque, aún sueñan con meterse entre los cuatro mejores clubes de la Liga MX y los Potros de Hierro del Atlante lo ganaban ante Minnesota United, sin embargo, el club de la Major League Soccer aceleró y le dio la vuelta al compromiso.

Martes 11 de agosto



Charlotte FC 1-0 Pachuca — 17:30 · Bank of America Stadium (Charlotte)

Columbus Crew 1(4)-(2)1 Pumas UNAM — 17:30 · ScottsMiracle-Gro Field (Columbus)

FC Cincinnati 1-2 Atlas — 18:00 · TQL Stadium (Cincinnati)

Minnesota United 3-1 Atlante — 18:30 · Allianz Field (Saint Paul)

Real Salt Lake 3-0 FC Juárez — 19:30 · America First Field (Sandy)

Tigres UANL 1(6)-(5)1 Vancouver Whitecaps — 20:00 · Estadio Universitario (San Nicolás de los Garza)

Miércoles 12 de agosto



Inter Miami vs. León — 17:30 · Nu Stadium (Miami)

Orlando City vs. Atlético de San Luis — 17:30 · Inter&Co Stadium (Orlando)

Monterrey (Rayados) vs. Nashville SC — 18:00 · GEODIS Park (Nashville)

Toluca vs. FC Dallas — 20:00 · Estadio Nemesio Díez (Toluca)

San Diego FC vs. Puebla — 20:15 · Snapdragon Stadium (San Diego)

LAFC vs. Querétaro — 20:30 · BMO Stadium (Los Ángeles)

Seattle Sounders vs. Chivas Guadalajara — 20:30 · Lumen Field (Seattle)

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