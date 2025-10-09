Los resultados de TODOS los partidos de hoy MIÉRCOLES de la Champions League Femenina

Oficialmente terminó la primera jornada de la temporada 2025-26 de la Champions League Femenina, la primera que se juega sin el formato de grupos.

El día de hoy tuvieron actividad el Real Madrid, la Roma, el Chelsea, Twente, Manchester United, el Valerenga de Noruega, el Paris Saint- Germain y el Wolfsburgo.

El Real Madrid goleó a la Roma en su debut

El conjunto merengue arrancó su campaña europea con una goleada sobresaliente frente a la Roma que dejó claro que no vino de paseo. Los merengues se adelantaron temprano con un gol de Alba Redondo al minuto 6, pero Roma igualó con Viens poco después. Aun así, Madrid impuso su ritmo con un doblete de Caroline Weir (23’ y 59’), otro gol de Redondo, uno de Lakrar y uno más de Eva Navarro. Linda Caicedo colaboró con dos asistencias.

Roma no lo puso fácil: luchó por mantener el pulso y obtuvo momentos con peligro, pero las de España siempre tuvieron algo más en ofensiva. La superioridad en posesión, precisión en los pases y la capacidad para castigar errores rivales marcaron la diferencia. Con ese triunfo contundente, el club blanco toma ventaja temprana en su grupo.

Las Blues no consiguieron la victoria en su Jornada 1

Chelsea inició su campaña con un traspié inesperado: empatar 1-1 ante Twente en casa ajena. Twente sorprendió en el minuto 63 gracias a un golazo de Van Ginkel tras un contraataque bien ejecutado. Chelsea dominó la posesión durante la mayor parte del partido y generó numerosas oportunidades, pero le costó concretar.

Las Blues reaccionaron con un penalti convertido por Sandy Baltimore en el 71’, luego de una falta sobre Reiten. Posteriormente, Chelsea sometió al rival con ataques constantes, intentando quebrar la defensa neerlandesa, pero no logró asegurar la victoria. Twente resistió y obtuvo un punto valioso a domicilio.

Las Red Devils apenas lograron ganar en la Jornada 1

Manchester United debutó en la Champions con una victoria estrecha pero histórica: 1-0 frente a Vålerenga. El gol decisivo llegó desde el punto penal por la capitana Maya Le Tissier, tras una mano en el área rival.

Aunque el United tuvo el control del juego e incomodó con varios intentos ofensivos, le costó abrir el cerrojo defensivo del conjunto noruego. Vålerenga intentó responder, especialmente al final, pero no logró capitalizar sus oportunidades. El triunfo deja a United con confianza para lo que resta del torneo.

El Wolfsburgo apareció con dominio sobre el PSG

Wolfsburg ofreció una actuación dominante ante el Paris Saint-Germain, imponiéndose 4-0 en un duelo en el que no dio lugar a sorpresas. Las locales aprovecharon su mayor contundencia ofensiva y el desgaste psicológico del rival para marcar en momentos clave del partido.

PSG intentó mantener la posesión y buscar asociaciones en el mediocampo, pero la defensa de Wolfsburg se mostró sólida e implacable. Las alemanas supieron cerrar espacios y responder al ataque parisino con rapidez, sellando una victoria que las posiciona fuerte en su grupo desde el inicio.

