Los resultados de TODOS los partidos de hoy de la Champions League Femenina

Arrancó la primera jornada de la temporada 2025-26 de la Champions League Femenina en la que ya se juega en el mismo formato que la varonil, sin formato de grupos.

Te puede interesar: Los dos POSIBLES rivales de México en cuartos de final en el Mundial sub-20

Arsenal cayó, Barcelona ganó, Paris FC igualó y la Juventus de Turín también sumó tres unidades.

Las actuales campeonas no pudieron contra el Lyon

El Arsenal, defensor del título, comenzó su campaña europea con un tropiezo en Meadow Park al caer 2-1 frente al Lyon. Las Gunners arrancaron con ventaja tras un gol de Alessia Russo en los primeros minutos, pero errores individuales en defensa permitieron que Melchie Dumornay remontara con dos tantos en el tramo inicial del partido.

Entrevista con Yael Padilla: ¡QUEREMOS EL TITULO” | Mundial Sub-20

Después de la remontada, Lyon controló el ritmo del juego, manejando posesión y presionando con más claridad ofensiva. Arsenal intentó generar respuestas, incluyendo cambios ofensivos, pero no encontró los mecanismos ni la contundencia necesaria para empatar. El equipo deberá mejorar su solidez defensiva si aspira a mantenerse competitivo en esta fase de grupos.

Barcelona goleó y Alexia Putellas se lució frente al Bayern

El Barcelona arrancó su campaña con una exhibición goleadora frente al Bayern Múnich: un contundente 7-1 que no dio respiro al equipo alemán. El Barça anotó dos goles en los primeros 12 minutos y desde ahí tomó el control absoluto del partido, imponiendo su estilo ofensivo y capacidad de definición.

Las de Múnich intentaron reaccionar, pero la diferencia futbolística fue evidente: el dominio del medio campo, el ritmo de las atacantes y la precisión en el ataque dejaron al visitante sin opciones. Las culés mostraron que llegan con ambiciones altas esta temporada y envió un mensaje claro a sus rivales.

Paris FC no pudo contra el Leuven de Bélgica

Paris FC protagonizó un duelo intenso con el club belga OH Leuven, en el que comenzaron abajo por dos goles, pero lograron rescatar un empate con garra. Leuven, con mayor agresividad ofensiva en la primera parte, abrió una ventaja cómoda, pero fue incapaz de sostenerla ante la reacción del conjunto francés.

En el segundo tiempo, Paris FC incrementó su presión, movió líneas y logró empatar. El resultado refleja la paridad del duelo y deja abiertas las cuentas del grupo, pues ambos equipos demostraron capacidad para atacar y vulnerabilidad al mismo tiempo.

La Juventus derrotó al Benfica en su debut

Juventus salió victoriosa en su debut europeo tras imponerse 2-1 ante el Benfica. Con goles de Cecilia Salvai (dos tantos), el equipo italiano revirtió un marcador adverso y obtuvo los primeros tres puntos en esta fase de grupos.

Te puede interesar: Figuras a seguir de la Champions League Femenina: de mascota a capitana y campeona de Europa

El Benfica buscó aprovechar espacios, pero Juventus supo responder con orden defensivo y eficacia ofensiva en sus momentos clave. Fue un triunfo trabajado, que le da confianza al conjunto italiano para encarar lo que resta de la competición.