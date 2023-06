Contienda complicada para Six Karma en la semana 3 de la LLA

La tercera semana en la Liga Latinoamérica (LLA) de League of Legends comenzó de manera agresiva con el enfrentamiento entre Six Karma y All Knights, esta contienda consistía en una serie al mejor de 3 partidas, en el primer encuentro, el equipo de Six Karma, conocido como la “ola verde”, logró vencer a All Knights, dando un primer paso hacia la victoria.

Sin embargo, en el segundo partido, todo cambió drásticamente, los caballeros de All Knights se recuperaron y lograron vencer a Six Karma, la escuadra que vestía los colores verdes se vio en aprietos en una partida que parecía estar a su favor a pesar de las dificultades al final del enfrentamiento, lograron sacar un resultado a su favor, llevándose la serie ante All Knights.

Te puede interesar: Assassins Creed Mirage hace crossover con Prince of Persia

El segundo encuentro de la jornada enfrentó a Infinity Esports y Estral, una contienda muy esperada ya que ambos equipos son considerados fuertes dentro de la grieta del invocador, sin embargo, fue Estral quien dominó en ambas contiendas sin ningún problema, dejando muy rezagado a Infinity y demostrando su audacia y superioridad estratégica frente a su oponente.

El primer día de la tercera semana en la LLA de League of Legends estuvo marcado por la sorpresa del enfrentamiento entre Six Karma y All Knights, donde la ventaja inicial de Six Karma se vio contrarrestada por la determinación de All Knights. Además, Estral se mostró como un equipo sólido y estratégicamente superior ante Infinity Esports. Estos resultados prometen una semana emocionante llena de competencia y estrategia en la LLA.

Te puede interesar: Harry Potter: Eleva la Magia, el nuevo mobile de Warner Bros Games

Siguientes enfrentamientos en la LLA

Miércoles 21 de junio

Isurus vs Aze en punto de las 4:00 PM hora México

Leviatán vs Rainbow7 en punto de las 6:00 PM hora México

Disfruta de la mejor transmisión por Azteca Esports todos los martes y miércoles en todas nuestras plataformas digitales.