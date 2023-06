Assassins Creed Mirage hace crossover con Prince of Persia

Durante el evento de Ubisoft Forward la compañía ha revelado un gameplay extendido sobre el juego de Assassins Creed Mirage uno de los títulos más esperados en el 2023, en el videojuego nos situaremos 20 años antes de los sucesos de Vallhala, y portaras las hojas sagradas de Basim.

Este 20 de junio han revelado las skins que podremos disfrutar si adquirimos la edición Deluxe en Assassins Creed Mirage, donde uno de los clásicos de Ubisoft regresa de una forma espectacular, Prince of Persia se hace presente con las arenas del tiempo.

Prince of Persia cosméticos

-Águila de Arena



-Caballo de Arena

-Atuendo de arena

-Atuendo Dye Desert Sands Iniciado de Alamut

-Reloj de arena del tiempo

-Espada de Arena

-Daga del tiempo

-Libro de arte digital de 78 páginas y banda sonora digital seleccionada del juego

¿Cuándo sale Mirage?

Has parkour como en las primeras entregas de Assassins Creed, un título que trae mucha nostalgia para los amantes de esta saga, Mirage está por estrenarse si eres un fanático del credo no podrás perderte de jugar esta historia, el juego debutará el 12 de octubre del 2023, estará disponible para las plataformas de PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X|S, Microsoft Windows.

Cabe mencionar que en el Ubisoft Forward del 2022 mostraron 4 nuevos juegos de la saga y una serie así que tendremos bastante que disfrutar del credo del asesino, una cosa importante que se mencionó durante el vento fue que se está trabajando en un proyecto llamado Infinity donde se unen diferentes facciones y se habla de algún modo multijugador a futuro.

