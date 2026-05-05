Estos son los resultados que harían que Tigres dispute la final de la Concachampions en el Volcán

Comienza la cuenta regresiva para uno de los partidos más importantes en la historia reciente de los Tigres de la UANL. El equipo dirigido por Guido Pizarro está a nada de disputar la semifinal de vuelta ante el Nashville, todo esto dentro de la Liga de Campeones de la Concacaf.

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Para dar un poco de contexto, vale decir que Tigres aprovechó su condición de favorito para vencer en calidad de visitante al conjunto de la MLS por 1-0, por lo que tiene todo a su favor para acceder a la gran final del certamen. Ahora bien, ¿qué necesita para que este duelo sea en el Volcán?

¿Qué necesita Tigres para que la final de la Concachampions sea en el Volcán?

En estos momentos, la tabla general de la Liga de Campeones de la Concacaf tiene al LAFC como el líder con 11 puntos y +5 en cuanto a goles se refiere. En el segundo lugar se encuentra Toluca con 9 puntos y +7 seguido de Tigres con 9 unidades y +2, mientras que Nashville está en el último lugar con 9 puntos y +0.

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📹🐯 ¡Equipo trabajando fuerte para grandes resultados! pic.twitter.com/fH8A1utbjx — Club Tigres 🐯 (@TigresOficial) May 5, 2026

Bajo este contexto, los felinos no solo tienen que vencer al Nashville en su casa para llegar a 12 unidades, sino que también necesitan que el cuadro angelino no venza a los Diablos Rojos. De concretarse este marcador, Tigres necesita ganar por una diferencia de goles de 4 para, así, superar en todos los ámbitos al LAFC.

Si Toluca vence al LAFC las puertas de ver la final en el Volcán prácticamente se esfumarían, pues los Diablos Rojos llegarían a 12 puntos y una diferencia de goles de, mínimo, +8, lo cual obligaría a Tigres a vencer a su rival por siete goles o más. Finalmente, si el cuadro de la MLS sorprende y vence a los choriceros, la final sería en territorio norteamericano.

¿A qué hora es el partido entre Tigres y Nashville?

Prepárate, pues el partido está más cerca que nunca. Después de lo vivido en el compromiso de ida, Tigres y Nashville se jugarán el todo por el todo este martes 5 de mayo en la cancha del Volcán Universitario. Con la ventaja a su favor, los felinos intentarán culminar el trabajo en punto de las 19:30 horas.