Resumen: América 1-1 Toluca | Semifinal VUELTA | Liga BBVA MX

El Toluca empató 1-1 con las Águilas del América del técnico argentino Fernando Ortiz y firmó su pase a la final del torneo Apertura 2022 de la Liga BBVA MX al llevarse por 3-2 la serie semifinal.

En el partido de vuelta de la semifinal, Jorge Torres Nilo marcó por el Toluca del técnico Ignacio Ambriz. Alejandro Zendejas descontó por las Águilas, que al terminar como líder de la clasificación de la fase regular era el favorito para ser campeón del Apertura.

El duelo de ida, disputado el pasado miércoles, terminó 2-1 en favor del Toluca, sexto en la primera ronda, por lo que el conjunto de Ambriz ganó por 3-2 la serie.



Torres Nilo y Zendejas anotaron los goles



Al 29, el uruguayo Leonardo Fernández cobró un tiro de esquina por izquierda que Fernando Navarro cabeceó en el primer poste para que en el segundo Jorge Torres Nilo empujara con el pecho el 0-1.

Sin embargo, el América reaccionó enseguida. En el 35, Luis Fuentes recibió un pase por la izquierda y cruzó un servicio que Zendejas, con un cabezazo, transformó en el 1-1.