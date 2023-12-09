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Resumen: América 0-2 Atlético de San Luis | Vuelta de las semifinales del Apertura 2023

Se disputó el partido de vuelta de las semifinales del Apertura 2023 en la cancha del Estadio Azteca, y el Atlético de San Luis derrotó al América

Por: Azteca Deportes

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