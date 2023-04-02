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Alexis Vega con Chivas
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Resumen: Atlas 3-3 Guadalajara | Jornada 13, Clausura 2023 | Liga BBVA MX

El colombiano Julián Quiñones convirtió un par de goles y rescató para el Atlas un empate 3-3 con el Guadalajara del entrenador serbio-español Veljko Paunovic

Por: Fernando Campos

El colombiano Julián Quiñones convirtió el sábado un par de goles y rescató para el Atlas un empate 3-3 con el Guadalajara del entrenador serbio-español Veljko Paunovic, en el clásico tapatío del fútbol mexicano.

En la continuación de la decimotercera jornada del campeonato, Quiñones, dos veces, y el mexicano Ozziel Herrera anotaron por los Rojinegros y Roberto Alvarado, Carlos Cisneros y Alexis Vega lo hicieron por las Chivas de Paunovic.

Como visitante, Guadalajara impuso condiciones en el arranque y tomó ventaja en el minuto 4, con un remate de zurda de Alvarado a pase de Cisneros, quien convirtió en el 31 con asistencia de Fernando Beltrán.

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Atlas luchó y cosechó frutos de su perseverancia; en el 33 Quiñones anotó a pase del argentino Julio Furch y en el 45+2 Herrera empató el duelo, de cabeza.

La segunda parte fue trepidante con los dos cuadros en busca de la portería rival. Vega puso delante a Guadalajara en el 55 con un remate de derecha y Quiñones empató en el 57, con un golpe de diestra.

El empate subió al Guadalajara al sexto lugar con seis triunfos, cuatro empates, tres derrotas y 22 puntos.

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