logo deportes horizontal
ESPORTS SITIO.png
QUIERO VER
Fútbol
América Atlas Atlético de San Luis Cruz Azul FC Juárez Guadalajara León Mazatlán Monterrey Necaxa Pachuca Puebla Pumas Querétaro.webp Santos Laguna Tigres Tijuana Toluca
Breaking News

¡Increíble! El objeto MÁS INESPERADO de Messi que Inter Miami pone en venta

Black Ops Royale sacude Warzone: Temporada 2 Recargada redefine la batalla en Black Ops 7

La actualización de mitad de temporada introduce Black Ops Royale, nuevos mapas, armas exóticas y un mapa inédito de Zombies que altera el tiempo. La guerra escala en todos los frentes desde el 11 de marzo

Detalles de Black Ops Royale en Warzone

Escrito por: Raúl Núñez

La Temporada 2 Recargada de Call of Duty: Black Ops 7 y Call of Duty: Warzone llega el 11 de marzo a las 9:00 a.m. (PT) con su incorporación más importante: Black Ops Royale. Inspirado en Blackout, este modo gratuito enfrenta hasta 100 jugadores en Avalon sin Loadouts iniciales, Gulag ni Estaciones de Compra. Todos comienzan desde cero y solo un escuadrón sobrevive.

Call of Duty: Black Ops 7 — ¿El renacer de la saga? | AZE Review

Endgame: más riesgo, más poderEl modo Endgame se expande con el evento Error Técnico - Fractura, donde los jugadores derrotan Strike Bosses en Nightmare Zones para abrir portales y enfrentar al Glitch Boss. Se añaden Habilidades de Pesadilla como Nova Strike y Phoenix Burst, además del Exotic Fabricator, que convierte armas en versiones Exóticas con mejoras sustanciales.

Te puede interesar: Call of Duty presenta Warzone Resurgence Series 2026: El nuevo circuito competitivo

Multijugador: cinco mapas y caos tácticoLa rotación competitiva suma nuevos mapas como Torque (6v6/2v2) y Mission: Peak (20v20), junto con el regreso de clásicos como Firing Range. Destaca el modo Pentacombate, que combina cinco modos consecutivos, y la nueva Racha de Puntos Lockshot, una pistola inteligente multiobjetivo.

Zombies: Paradox Junction altera la realidadEl nuevo mapa Paradox Junction introduce una prisión temporal dominada por el Warden. Regresa el Blundergat, ahora evolucionable a Sundergat, junto con el GobbleGum Traidor y eventos con recompensas exclusivas.

Te puede interesar: Call of Duty: Black Ops 7 — ¿El renacer de la saga? | AZE Review

Warzone y arsenal renovadoAdemás de Black Ops Royale, llegan nuevos Perks (Impulso, Berserker y Cazador), eventos Ranked y armas como el Voyak KT-3 y el Swordfish A1.

La Temporada 2 Recargada expande el ecosistema completo con contenido competitivo, narrativo y cosmético, consolidando una de las actualizaciones más robustas del año.