Black Ops Royale sacude Warzone: Temporada 2 Recargada redefine la batalla en Black Ops 7

La Temporada 2 Recargada de Call of Duty: Black Ops 7 y Call of Duty: Warzone llega el 11 de marzo a las 9:00 a.m. (PT) con su incorporación más importante: Black Ops Royale. Inspirado en Blackout, este modo gratuito enfrenta hasta 100 jugadores en Avalon sin Loadouts iniciales, Gulag ni Estaciones de Compra. Todos comienzan desde cero y solo un escuadrón sobrevive.

Endgame: más riesgo, más poderEl modo Endgame se expande con el evento Error Técnico - Fractura, donde los jugadores derrotan Strike Bosses en Nightmare Zones para abrir portales y enfrentar al Glitch Boss. Se añaden Habilidades de Pesadilla como Nova Strike y Phoenix Burst, además del Exotic Fabricator, que convierte armas en versiones Exóticas con mejoras sustanciales.

Multijugador: cinco mapas y caos tácticoLa rotación competitiva suma nuevos mapas como Torque (6v6/2v2) y Mission: Peak (20v20), junto con el regreso de clásicos como Firing Range. Destaca el modo Pentacombate, que combina cinco modos consecutivos, y la nueva Racha de Puntos Lockshot, una pistola inteligente multiobjetivo.

🔥🎯 Llega Black Ops Royale, el nuevo modo que mezcla la intensidad táctica con el caos del battle royale en el universo de Call of Duty: Black Ops.



Zombies: Paradox Junction altera la realidadEl nuevo mapa Paradox Junction introduce una prisión temporal dominada por el Warden. Regresa el Blundergat, ahora evolucionable a Sundergat, junto con el GobbleGum Traidor y eventos con recompensas exclusivas.

Warzone y arsenal renovadoAdemás de Black Ops Royale, llegan nuevos Perks (Impulso, Berserker y Cazador), eventos Ranked y armas como el Voyak KT-3 y el Swordfish A1.

La Temporada 2 Recargada expande el ecosistema completo con contenido competitivo, narrativo y cosmético, consolidando una de las actualizaciones más robustas del año.