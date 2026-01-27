Call of Duty presenta Warzone Resurgence Series 2026: El nuevo circuito competitivo

Call of Duty: Warzone Resurgence Series 2026 (COD:WRS) marca el inicio de una nueva etapa competitiva para uno de los modos más populares del battle royale de Activision. Este circuito internacional reunirá a los mejores jugadores de Warzone Resurgence en una temporada que combinará clasificatorios en línea, eventos presenciales de alto perfil y un campeonato mundial con una bolsa total de premios de $1.2 millones de dólares.

Call of Duty: Black Ops 7 — ¿El renacer de la saga? | AZE Review

Te puede interesar: ¿Mr. Iguana formará parte del WWE 2K26? Este video lo comprueba

La competencia arrancará el 9 de febrero de 2026 y se extenderá durante varios meses, con eventos clave en DreamHack Birmingham, DreamHack Atlanta y una gran final dentro de la Esports World Cup en Riad, Arabia Saudita, consolidando a COD:WRS como uno de los circuitos más ambiciosos del ecosistema competitivo de Warzone.

Un formato escalonado rumbo al campeonato mundialLa Warzone Resurgence Series se dividirá en tres grandes etapas. La primera se disputará rumbo a DreamHack Birmingham, donde equipos de Norteamérica y Europa competirán desde clasificatorios abiertos en línea con hasta 512 tríos. Los mejores avanzarán a fases cerradas y, finalmente, a una Final LAN que repartirá $100,000 dólares y boletos directos al campeonato mundial.

Introducing the Call of Duty: Warzone Resurgence Series ‼️



🔓 Regional online qualifiers

🏟️ LANs at @DreamHack Birmingham and Atlanta

🏆 $1M Championship at @EWC_EN



More details below 👇 pic.twitter.com/vrLNJa18EF — Call of Duty Esports (@COD_Esports) January 22, 2026

Posteriormente, el circuito repetirá el proceso con DreamHack Atlanta, ofreciendo una segunda oportunidad para clasificar y otro premio de $100,000 dólares, además de más pases rumbo a la gran final.

Te puede interesar: HIGHGUARD debuta con una propuesta que busca redefinir el shooter en 2026 ¿Estará a la altura?

El cierre de la temporada será el COD:WRS Championship, que se celebrará del 29 de julio al 1 de agosto en la Esports World Cup. Ahí, 32 tríos provenientes de Norteamérica, Europa, LATAM Norte, LATAM Sur, MENA y APAC competirán durante cuatro días por $1,000,000 de dólares y el título de campeones mundiales de Warzone Resurgence.

Competencia abierta y reglas clarasEl circuito utilizará el sistema de puntuación tradicional de Warzone, otorgando puntos por eliminaciones y aplicando multiplicadores según la posición final. El gameplay se disputará bajo configuraciones competitivas idénticas a las de Ranked Play: Resurgence, asegurando un entorno balanceado y enfocado en el alto nivel.

Con inscripciones ya abiertas en FACEIT para Norteamérica y Europa, y más detalles por anunciarse para otras regiones, la Warzone Resurgence Series 2026 se perfila como el escenario definitivo para los jugadores que buscan competir al más alto nivel en el universo de Call of Duty.