Resumen Chivas 1-0 Atlas | Liga BBVA MX | Cuartos de Final VUELTA Clausura 2023

Chivas ha logrado avanzar a Semifinales. Luego de vencer al Atlas en el juego de Vuelta correspondiente a la instancia de Cuartos de Final del Torneo Clausura 2023, el equipo dirigido por Veljko Paunovic ya conoce a su rival en la antesala de la Gran Final.

Con gol de Gilberto Sepúlveda al minuto 60 del partido en el Estadio Akron, el conjunto del ‘Rebaño Sagrado’ puso el 1-1 en el marcador global, pues la escuadra de ‘La Academia’ llegaba al compromiso con la ventaja sacada en el juego de Ida en la cancha del Estadio Jalisco.

El rival de Chivas en Semifinales

Luego de conseguir su pase a la siguiente ronda del certamen, el Club Deportivo Guadalajara ya conoce a su rival en las Semifinales. El ‘Rebaño Sagrado’ se va a medir al Club América en una edición más del Clásico Nacional.

Con días y horarios por confirmar, el juego de Ida se va a disputar en el Estadio Akron, mientras que la Vuelta, se juega en el Estadio Azteca.