Resumen: Juárez 0-2 Puebla | Jornada 13, Clausura 2023 | Liga BBVA MX

El Puebla venció en el ‘Viernes Botanero’ como visitante por 0-2 a Juárez FC y se afianzó en la zona de repesca del torneo Clausura 2023 de la Liga BBVA MX al subir al noveno lugar de la clasificación.

En la decimotercera jornada, Martín Barragán y el argentino Federico Mancuello fueron los goleadores del Puebla, que llegó a 16 puntos para consolidarse entre los ocho lugares que, tras la fase regular, jugarán una repesca para determinar a los rivales de los primeros cuatro clasificados en los cuartos de final.

Juárez dominó el primer tiempo, pero la falta de puntería evitó que se fuera arriba en el marcador.

El ecuatoriano Jordan Sierra fue el primero en intentarlo por el Juárez al minuto 16 con un tiro de media distancia que pasó cerca de un poste.

Al 31' se dio la jugada más clara del equipo local. El uruguayo Maximiliano Olivera cobró un tiro libre por izquierda que el español Alejandro Arribas cabeceó y mandó una pelota que rozó la escuadra izquierda del guardameta Jesús Rodríguez.

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Los juarenses comenzaron mejor la segunda parte y al 59 volvieron a fallar con una chilena del uruguayo Gabriel Fernández que detuvo Rodríguez sin problemas.

Tras las oportunidades desperdiciadas, el Puebla sentenció la victoria. Carlos Salcedo cometió una mano en el área al 68' y le permitió a Martín Barragán convertir desde el tiro de castigo el 0-1.

En un contragolpe en el último minuto del encuentro, Mancuello definió el 0-2 ante la salida del portero Alfredo Talavera.

