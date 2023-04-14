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Resumen Mazatlán 1-2 Xolos | Liga BBVA MX | Jornada 15 Clausura 2023

Los Xolos derrotaron den condición de visitante al Mazatlán FC en el Estadio Kraken; se mantienen con vida en el Torneo Clausura 2023 de la Liga MX

Por: Azteca Deportes

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