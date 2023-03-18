Resumen: Mazatlán 0-1 Necaxa | Jornada 12, Clausura 2023 | Liga BBVA MX

La escuadra de Mazatlán cae en el ‘Viernes Botanero’ ante los Rayos de Necaxa por marcador de 0-1 en la cancha del estadio Kraken, en partido corresponde a la jornada 12 del Torneo Clausura 2023 de la Liga BBVA MX.

El gol para el equipo de Aguascalientes fue obra de Ricardo Monreal en el tiempo de compensación de la primera parte al resolver un pase de Garnica cuando se encontraba solo dentro del área grande de los sinaloenses.

Parecía que gol iba ser anulado por fuera de lugar, pero el VAR lo considero bueno.

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Con este resultado, el equipo dirigido por Andrés Lillini llega a 12 puntos para ubicarse por el momento en el puesto número 12 de la tabla, mientras Mazatlán se queda en 4 unidades en el puesto 18 del campeonato. Los Rayos se encuentran en posición de repechaje.

El próximo partido para el equipo de Mazatlán será como local ante León el 24 de marzo en encuentro de la Jornada 1 que fue aplazado. Por su parte, Necaxa jugará ante Santos Laguna el viernes 31 de marzo en el estadio Victoria.