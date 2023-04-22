Resumen Mazatlán 0-2 Monterrey | Liga BBVA MX | Jornada 16, Clausura 2023

Monterrey sigue sin despegarse de la cima de la tabla general durante el Torneo Clausura 2023. Luego de visitar La Perla del Pacífico, el equipo de Rayados ha sumado tres puntos más en la cancha del Estadio Kraken luego de derrotar a Mazatlán.

En el encuentro correspondiente a la Jornada 16, la escuadra dirigida por Víctor Manuel Vucetich sigue demostrando que es favorito a llevarse el campeonato ante un cuadro de los Cañoneros que ya eliminado, sigue en el fondo de la competencia con 7 puntos.

Con goles de Maximiliano Meza al minuto 27, quien supo aprovechar una mala salida del guardameta, y otro tanto de Erick Aguirre al minuto 88, el conjunto de La Pandilla vio su decimosegundo triunfo de la presente campaña y su sexta victoria fuera del Estadio BBVA.

Los juegos de Rayados y Mazatlán en la Fecha 17

Para cerrar la Fase Regular del Clausura 2023, Rayados tiene un compromiso en casa recibiendo a los Pumas dirigidos por Antonio Mohamed. El ‘Turco’ vuelve a Monterrey para enfrentarse a su exequipo.

Del otro lado, el cuadro comandado por Rubén Omar Romano pone fin a su participación en el certamen visitando a Chivas en el Estadio Akron.

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