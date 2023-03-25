Resumen: Mazatlán 1-2 León | Jornada 1, Clausura 2023 | Liga BBVA MX

León sacó en el ‘Viernes Botanero’ un triunfo de 2-1 de su visita a Mazatlán en un partido pendiente correspondiente a la primera jornada del torneo Clausura 2023 de la Liga BBVA MX que se debió jugar el 6 de enero, pero fue reprogramado debido a sucesos que se registraron un día antes en el estado norteño Sinaloa.

Los goles de la victoria los anotaron Fidel Ambriz y Brian Rubio.

En el partido disputado en el estadio “El Kraken” de Mazatlán, Ambriz aprovechó un error defensivo para robar el balón y definir ante la salida del portero a los dos minutos.

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Mazatlán empató a los 11 minutos cuando Bryan Colula definió con un cabezazo en el área chica después de que el remate de Miguel Sansores se estrelló en el travesaño.

León anotó el gol del triunfo a los 80 minutos por conducto de Rubio, quien definió con un potente zurdazo dentro del área tras un rebote defensivo.

Con su séptima victoria del torneo, León llegó a 24 puntos para ubicarse en el segundo lugar general, mientras que Mazatlán se quedó con cuatro unidades.