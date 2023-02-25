Resumen: Mazatlán 1-2 Pumas | Jornada 9, Clausura 2023 | Liga BBVA MX

Pumas UNAM remontó un gol en contra y ganó en el ‘Viernes Botanero por marcador de 2-1 como visitante a la escuadra de Mazatlán con goles de los argentinos Eduardo Salvio y Juan Ignacio Dinenno en la novena jornada del torneo Clausura 2023 de la Liga BBVA MX.

En el partido disputado en el estadio Kraken de la ciudad de Mazatlán, el equipo de los Cañoneros se puso en ventaja en el marcador a los 43 minutos de juego cuando el colombiano Nicolás Benedetti definió con un potente disparo cruzado dentro del área tras recibir pase del paraguayo David Colman en un contragolpe. El VAR dio por bueno la anotación luego que había sospechas de un fuera de lugar.

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Pumas empató a los 49 minutos por conducto de Salvio, quien definió con un disparo de zurda en la entrada del área tras recibir pase de su compatriota Gustavo Del Prete.

El club de la Universidad Nacional Autónoma de México logró la victoria a los 75 minutos cuando Dinenno definió de media vuelta dentro del área.