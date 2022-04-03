El chileno Diego Valdés convirtió un gol en tiempo de compensación para darle a las Águilas del América una victoria de 0-1 en casa del Necaxa, en el torneo Clausura 2022 de la Liga BBVA MX.

Después de 90 minutos de lucha en el que ninguno de los dos cuadros pudo finiquitar sus jugadas de ataque, en el minuto 92 el paraguayo Richard Sánchez cobró un tiro libre, la pelota fue rebotada por el guardameta Luis Malagón y le quedó a modo a Valdés, quien la metió en la red.

Con el resultado, el América, con pésimo inicio de campaña que le costó el puesto al entrenador argentino Santiago Solari, subió al undécimo lugar con tres victorias, cuatro empates, cinco derrotas y 13 unidades, una menos que Necaxa, octavo de la clasificación.

Un par de horas antes, el Cruz Azul del entrenador peruano Juan Reynoso derrotó por 1-0 al campeón Atlas con un gol de Santiago Giménez.

