Resumen Puebla 1-2 Toluca | Liga BBVA MX | Jornada 14 Clausura 2023

Los Diablos Rojos de Toluca sufrieron para sacar la victoria en la casa del Puebla, pues la Franja sobre el final del encuentro puso en complicaciones a los de Nacho Ambriz.

Los mexiquenses se fueron al frente temprano al minuto 8, ya que Edgar López puso en ventaja al Toluca, tras vencer a Anthony Silva, arquero poblano.

El segundo tanto fue obra de Tiago Volpi, quien tras una falta a favor de su equipo pidió es esférico y ejecutó la pena máxima con confianza, en ese momento Toluca era más en el encuentro.

Facundo Waller acortó distancias gracias a un golazo de media distancia, pero ya no les alcanzó a los locales para empatar el marcador.

Próximos partidos de Puebla y Toluca

En la jornada 15, los enfranjados se medirán al Necaxa en el Estadio Victoria; mientras que Toluca se verá las cara ante Pumas.

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