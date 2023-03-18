Resumen: Puebla 0-4 Atlas | Jornada 12, Clausura 2023 | Liga BBVA MX

Los Rojinegros del Atlas se destaparon en el ‘Viernes Botanero’ al golear a la Franja del Puebla 4-0 en la cancha del estadio Cuauhtémoc.

El partido corresponde a la jornada 12 del Torneo Clausura 2023 de la Liga BBVA MX.

Los goles para la escuadra jalisciense fueron obra de Brian Lozano con un doblete al minuto 5 y 69, Julián Quiñones al 16’ y un autogol de Gastón Silva al 51’.

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Con este resultado, el equipo dirigido por Benjamín Mora llega a 12 puntos para ubicarse por el momento en el once de la tabla, mientras Puebla se queda en 13 unidades en el décimo puesto del campeonato. Las dos escuadras se encuentran en posición de repechaje.

El próximo partido para el equipo camotero será como visitante ante Juárez el 31 de marzo. Por su parte, Atlas jugará el Clásico Tapatío ante las Chivas de Guadalajara el sábado 1 de abril en el estadio Jalisco.

