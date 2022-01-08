Nada para nadie. Puebla y América empataron 1-1 en su debut en el Grita México Clausura 2022, de la Liga BBVA MX, que disputó en el Estadio Cuauhtémoc.

Las Águilas se fueron primero arriba en el marcador gracias al tanto a los 10 segundos de haber iniciado el encuentro. Después de que los azulcremas movieran el balón, el esférico cayó en pies de Jordan Silva, quien tiró un balonazo que cayó hasta Salvador Reyes, después de que la saga poblana no pudiera despejar, y cruzara su disparo para vencer a Antony Silva.

Santiago Solari se fue expulsado del partido

El estratega del América, Santiago Solari, perdió la cabeza en el primer tiempo del partido, luego de una falta que cometiera Roger Martínez. El entrenador ingresó al campo y arremetió contra el árbitro central.

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Según el reglamento de la Liga BBVA MX, el argentino podría irse suspendido hasta seis encuentros. Minutos más tarde, el delantero de las Águilas, Martínez, también se fue expulsado, por ver dos veces el cartón preventivo.

Puebla empató el partido para dividir puntos

Al 45' Maxiliamo Araújo igualó la pizarra. En un trazo que cruzó todo el campo, el ovoide cayó en pies del jugador de La Franja, quien entró ingresó al área y disparó con todas sus fuerzas sobre el primer poste, para vencer a Guillermo Ochoa.

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