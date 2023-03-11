Resumen: Puebla 1-0 Guadalajara | Jornada 11, Clausura 2023 | Liga BBVA MX

la Franja del Puebla venció en este ‘Viernes Botanero’ por 1-0 a las Chivas del Guadalajara, escuadra que tenía siete encuentros consecutivos sin perder en el torneo Clausura 2023 Liga BBVA MX.

En la jornada 11 del campeonato, el brasileño Gustavo Ferrareis anotó por los camoteros, que sumó su segundo triunfo en fila y arribó al octavo lugar con 13 puntos; Chivas es tercero con 21 puntos, a cuatro del líder Rayados del Monterrey.

El equipo del Guadalajara dominaron la posesión del balón en el primer tiempo con el 58 por ciento, pero la falta de puntería evitó que se adelantaran en el marcador.

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La falta de puntería le permitió a la escuadra del Puebla, en su primer tiro a puerta del partido, adelantarse en el marcador con un disparo de media distancia de Ferrareis, en el que el portero Miguel Jiménez colaboró con un mal recorrido, para el 1-0.

A pesar de ello, el Rebaño Sagrado siguió en busca de la igualada y se quedaron cerca al 43 con un disparo de larga distancia de Víctor Guzmán que se estrelló en el poste.

La Franja se cerró bien en la segunda mitad y neutralizó la mayor parte del tiempo a las Chivas, que desperdiciaron un par de remates, primero al 73 de Roberto Alvarado que atajó el portero paraguayo Silva, y al 77, un cabezazo de Daniel Ríos que golpeó el larguero.