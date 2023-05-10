Resumen Santos 0-0 Rayados | Liga BBVA MX | Cuartos de Final IDA Clausura 2023
Se jugó el partido de ida correspondiente a los cuartos de final del Clausura 2023 de la Liga BBVA MX en Torreón y em resultado fue un empate a cero goles
En el primer capitulo de los cuartos de final entre Santos y Rayados se vivió un partido trabado, se sentenció un empate y todo se decidirá en el partido de vuelta que se disputará en Monterrey.
En el arranque de los Cuartos de Final del Clausura 2023, Santos y Rayados se fueron sin goles. El duelo de ida se realizó en el Estadio Corona, casa de los Guerreros, localía que no pudieron aprovechar e igualaron 0-0 en los primeros 90 minutos de esta llave.
¿Cuándo se juega la vuelta entre Rayados y Santos?
El partido de vuelta se jugará en la Sultana del Norte el sábado 13 de mayo a las 19:06 hrs (Tiempo del centro de México), el empate a cualquier marcador le daría el pase a las semifinales a los comandados por Víctor Manuel Vucetich.