Resumen Santos 0-0 Rayados | Liga BBVA MX | Cuartos de Final IDA Clausura 2023

En el primer capitulo de los cuartos de final entre Santos y Rayados se vivió un partido trabado, se sentenció un empate y todo se decidirá en el partido de vuelta que se disputará en Monterrey.

En el arranque de los Cuartos de Final del Clausura 2023, Santos y Rayados se fueron sin goles. El duelo de ida se realizó en el Estadio Corona, casa de los Guerreros, localía que no pudieron aprovechar e igualaron 0-0 en los primeros 90 minutos de esta llave.

¿Cuándo se juega la vuelta entre Rayados y Santos?

El partido de vuelta se jugará en la Sultana del Norte el sábado 13 de mayo a las 19:06 hrs (Tiempo del centro de México), el empate a cualquier marcador le daría el pase a las semifinales a los comandados por Víctor Manuel Vucetich.