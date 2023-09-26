Programa completo: Ritual El Resumen | Semana 3

El imponente triunfo de los Miami Dolphins 70-20 sobre los Denver Broncos en la semana 3 de la temporada 2023 de la NFL eclipsa el paso perfecto de 49ers y Eagles, dos de los favoritos para llegar al Super Bowl LVIII.

Miami, que junto a San Francisco y Philadelphia son los tres invictos que restan entre las 32 franquicias, se confirmó como aspirante a disputar el trofeo Lombardi con una exhibición ofensiva que se acercó a pulverizar varias marcas históricas de la liga.

Los 70 puntos fueron un récord para el equipo y se quedaron a cuatro puntos de romper la marca de 73 que convirtieron los Chicago Bears en 1940 ante los entonces llamados Washington Redskins.

Las 726 yardas conseguidas contra Denver son el segundo mejor registro en la NFL, detrás de las 735 que sumaron en 1951 los Rams sobre los New York Yanks.

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