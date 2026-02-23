Estos países ganaron su primera medalla en unos Juegos Olímpicos de Invierno

Los Juegos Olímpicos de Invierno terminaron, dejando historias bellísimas de trofeos históricos y demás notas que tuvieron al mundo entero al pendiente durante casi 20 días. Y si hay países que deberían sentirse orgullosos de sus atletas, son estos dos que consiguieron una medalla en estas competiciones por primera vez. Brasil y Georgia escribieron su nombre en letras doradas gracias a estos atletas.

¿En qué deportes estos países ganaron su primer metal en unos Juegos Olímpicos de Invierno?

Para los que son latinos, es completamente comprensible entender todo lo que se vivió en estos Juegos Olímpicos. Al ser países donde no hay espacios ni infraestructura para destacar o competir con países como de las zonas europeas, el logro de gente como Lucas Pinheiro o Luka Berulava y Anastasiia Metelkina resultó digno de destacar.

Lucas Pinheiro - Probablemente para este lado del mundo la historia del esquiador brasileño-noruego causó más impacto. Tras “pelearse” con la federación europea, decidió representar al país que vio nacer a su mamá. Por ello, su triunfo se sintió tan real para todos los latinoamericanos, que así como todo el mundo, vieron la bandera de Brasil en lo más alto… mientras sonaba su himno nacional en unos JJOO de Invierno por primera vez en su historia.

Luka Berulava y Anastasiia Metelkina - Georgia es un país que alcanzó su independencia de la Unión Soviética en 1991 y gracias a este par de competidores, que lucieron imponentes en patinaje artístico, alcanzaron su primera medalla en toda la historia de estos juegos. Quedaron en segundo puesto, solamente superados por la pareja japonesa compuesta por Riku Miura y Ryuichi Kihara.

Países que han ganado su primera medalla en la historia de Juegos Olímpicos de Invierno en #MilanoCortina2026



Brasil🇧🇷

Lucas Pinheiro - Slalom Gigante 🥇



Georgia🇬🇪

Luka Berulava/Anastasiia Metelkina - Parejas Patinaje Artístico 🥈 pic.twitter.com/szby2I10I8 — Olimpismo Mexicano (@OlimpismoMex) February 17, 2026

¿Cómo le fue a los atletas mexicanos en estos Juegos Olímpicos de Invierno?

Tal como lo comentó una leyenda como Hubertus von Hohenlohe, la delegación tricolor llegó para competir de la mejor forma pero todavía no hay esperanza de alcanzar proezas como las de estos países mencionados. He aquí el resumen de la participación de los mexicanos.