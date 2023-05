Revelan nuevo videojuego de Funko con diferentes crossovers

Si eres un gran amante de las figuras de Funko te traemos excelentes noticias ya que ha sido revelado un video de un título donde reúnen a diferentes personajes del mundo de Universal entre muchos otros, aquí te dejamos con el tráiler que luce bastante entretenido.

El videojuego es realizado por 10:10 Games equipo fundado por exintegrantes de Lego TT Games, en el pequeño gameplay mostrado a la mitad del video se puede ver algunas similitudes con los juegos ya conocidos de Lego.

¿Cuándo sale Funko Fusion?

Tendremos un abanico bastante amplio de personajes jugables dentro de Funko Fusion, la compañía de Funko Pop asegura que cada uno tendrá habilidades especiales además de una personalidad única, el juego está pensado en debutar a principios del 2024 para PC y consolas, es cuestión de tiempo para que revelan más detalles.

En el video mostrado se pueden apreciar sagas como Jurassic World, Back to the Future, The Umbrella Academy, The Thing, Child’s Play 2, Masters of the Universe y otros éxitos de taquilla.

¿Quién es 10:10 Games?

La compañía fue fundada en el 2021 con la visión de ser “un estudio que sea inclusivo, colaborativo y acogedor para todos”, podemos esperar grandes cosas de esta desarrolladora ya que son grandes veteranos en la industria de los videojuegos.

¿Qué es Funko?

Funko es una empresa estadounidense que crea personajes coleccionables de la cultura Pop limitados y con diferentes licencias, si eres fanático de alguna película, videojuego o serie seguramente podrás encontrar a tu personaje favorito con estas figuras que se caracterizan por tener una cabeza de grandes proporciones y rasgos exagerados.

