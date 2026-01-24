Revelan nuevos detalles sobre los precios del álbum del Mundial 2026

La cuenta regresiva para la Copa del Mundo de la FIFA 2026 no se detiene. Con menos de 140 días para el pitazo inicial, el partido inaugural entre México y Sudáfrica en el icónico Estadio Azteca marcará el arranque del torneo más grande de la historia, con 48 selecciones participantes. Y como no podía faltar en cada cita mundialista desde México 1970, el legendario álbum Panini ya genera expectación entre coleccionistas y aficionados al fútbol.

La edición 2026 será la más extensa jamás producida por la ediorial italiana. Contará con 980 estampas repartidas en 112 páginas, reflejando el incremento de equipos y la necesidad de incluir más jugadores, escudos, fotos de planteles, estadios, calendario de partidos, historia del torneo y secciones especiales como las calificaciones de las selecciones. Cada sobre incluirá 7 estampas.

Recientemente, el medio colombiano El Tiempo reveló detalles tras platicar con los responsables de la distribución en ese país. Aunque los precios oficiales para México aún no se han anunciado, estas cifras dan una idea aproximada del costo que podría tener la colección en nuestro país:

•⁠ ⁠Caja con 104 sobres: alrededor de $2,500 pesos.

•⁠ ⁠Sobre individual (7 estampas): cerca de $25 pesos.

•⁠ ⁠Álbum pasta blanda: aproximadamente $72 pesos.

•⁠ ⁠Álbum pasta dura: unos $242 pesos.

Fecha de preventa y venta

La preventa iniciaría en los primeros días de marzo, pero la salida oficial al mercado está programada para el 1 de mayo. Este retraso obedece a que en marzo se definirán las últimas 6 selecciones clasificadas vía repechajes, garantizando que el álbum incluya a las 48 participantes confirmadas.

Para los fans mexicanos, la tradición de pegar estampas, intercambiar con amigos y completar el álbum seguirá siendo un ritual inolvidable rumbo al Mundial que se jugará en casa. Los precios en México podrían ajustarse ligeramente por factores locales, pero todo indica que será una inversión mayor que en ediciones anteriores debido a su tamaño récord.

