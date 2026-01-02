Revelan precios para el Chivas vs Atlas, primer CLÁSICO del 2026

La organización de la Copa Pacífica 2026 dio a conocer los precios de los boletos para el Clásico Tapatío entre Chivas y Atlas, partido que marcará el primer enfrentamiento entre ambos equipos en 2026, en el marco de un torneo amistoso de pretemporada.

El encuentro se disputará el sábado 3 de enero a las 20:45 horas, en el Estadio Jalisco, como parte de las semifinales del cuadrangular que también integran Monterrey y Leones Negros, dentro de las celebraciones por el centenario de la Universidad de Guadalajara.

Las entradas se encuentran disponibles a través de Boletomovil, con precios que van de 300 a 1,000 pesos, según la zona del estadio:

Palcos VIP: $1,000

Zona Dorada: $800

Preferente Oriente: $600

Preferente Poniente: $400

Zonas B Oriente y Poniente: $300

Zonas C Norte y Sur: $300

Además del Atlas vs Chivas, el calendario de la Copa Pacífica 2026 incluye el partido entre Leones Negros y Monterrey, programado para el sábado 3 de enero a las 18:00 horas. La actividad concluirá el domingo 4 de enero, con el partido por el tercer lugar a las 16:00 horas y la Gran Final a las 18:30 horas, ambos en el Estadio Jalisco.

Un punto relevante anunciado por la organización es que el boleto adquirido será válido para los cuatro partidos del torneo. Con una sola entrada, los aficionados podrán acceder tanto a la jornada del sábado, en la que se disputan las semifinales, como a la del domingo, que contempla la final y el encuentro por el tercer lugar.

Los compromisos de la Copa Pacífica 2026 representan los últimos partidos de preparación para Chivas, Atlas y Monterrey antes del inicio del Clausura 2026, previsto para el 9 de enero.

