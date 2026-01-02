Fecha del cierre de fichajes del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX

Rumbo al inicio del torneo Clausura 2026, la Liga BBVA MX dejó definidas las fechas del mercado de fichajes invernal, un periodo que genera confusión. El punto clave es el 4 de enero de 2026, día que marca el cierre definitivo para registrar transferencias entre clubes del futbol mexicano.

El mercado nacional abrió oficialmente el 24 de noviembre de 2025, aunque algunos equipos que no disputaron la Liguilla o quedaron eliminados iniciaron negociaciones con antelación. El cierre se estableció para el domingo 4 de enero de 2026, lo que dio a los clubes más de 40 días para concretar intercambios entre sí, esa fecha fue únicamente el límite administrativo para registrar movimientos, previo al arranque del campeonato, programado para el 9 de enero.

En paralelo, el mercado internacional mantiene un calendario distinto y continúa abierto, esta ventana inició el 1 de enero de 2026 y cerrará el lunes 9 de febrero de 2026, a cinco jornadas de haber iniciado el Clausura 2026, permitiendo a los clubes de la Liga MX seguir incorporando futbolistas provenientes del extranjero, aun cuando ya no es posible realizar transferencias entre equipos nacionales.

Un torneo sin Play-In y sin Seleccionados en Liguilla

El Clausura 2026, además, se desarrollará bajo un formato atípico, ya que los futbolistas convocados a selección nacional no disputarán la Liguilla, como parte de un método de preparación rumbo al Mundial de 2026, lo que añade un factor estratégico adicional a la conformación de las plantillas.

Fichajes sobresalientes del Clausura 2026

Cruz Azul tiene prácticamente cerrada la incorporación de Miguel Borja, el delantero colombiano, procedente de River Plate, ya se encuentra en la Ciudad de México y está proyectado como el nuevo referente ofensivo del equipo.

Chivas concretó de forma oficial el fichaje de Brian Gutiérrez, mediocampista ofensivo de 22 años con doble nacionalidad mexicoamericana, proveniente del Chicago Fire de la MLS. Además, el conjunto rojiblanco sumó a Ángel Sepúlveda, ex Cruz Azul, y recuperó a Ricardo Marín, reforzando su ataque de cara al nuevo torneo.

Pachuca confirmó el regreso de Salomón Rondón, quien volvió a los Tuzos tras un breve préstamo en el Real Oviedo de España, club perteneciente al mismo grupo.

América aseguró la llegada de Rodrigo Dourado, mediocampista brasileño proveniente del Atlético de San Luis. El jugador es conocido por André Jardine y se integra como una opción de contención para fortalecer el mediocampo del conjunto azulcrema.

Xolos de Tijuana cerró un acuerdo con Josef Martínez, delantero con amplia trayectoria en la MLS con clubes como Atlanta United e Inter Miami. El atacante venezolano llega como agente libre, reforzando el ataque fronterizo con experiencia internacional.

Otros movimientos relevantes incluyen a Pumas, que incorporó a César Garza y Tony Leone a préstamo desde Rayados, además del brasileño Juninho Vieira, procedente de Flamengo. Monterrey, por su parte, sumó a Luca Orellano, ex FC Cincinnati y Vélez, y recuperó a Daniel Alonso Aceves para la lateral izquierda.

Con el torneo iniciando el 9 de enero, el mercado interno que cierra el próximo 4 de enero y el internacional activo hasta el 9 de febrero de 2026, los clubes afinan sus plantillas finales en un Clausura 2026 que estará marcado tanto por el calendario de fichajes como por su formato excepcional rumbo a la Copa del Mundo de 2026.