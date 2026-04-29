Revelan los SALARIOS de los jugadores de Chivas a días para la Liguilla; ¿quién gana más?

Estamos a unos días para que comience la Liguilla del futbol mexicano, misma que es un tanto atípica al considerar que es la última antes de la Copa Mundial de la FIFA 2026. A pesar de ello, Chivas parte como uno de los candidatos al título del torneo Clausura 2026.

Resumen: Chivas 3-2 Toluca | Jornada 4, Clausura 2024

En función a esta situación, recientemente surgió información en torno a Chivas y la forma en cómo la directiva premia a sus jugadores a través de elevados sueldos. Por tal motivo, no está de más que conozcas quién es el jugador con el mejor salario que el Guadalajara tiene en la actualidad.

¿Qué jugador tiene el salario más alto en Chivas?

De acuerdo con información del portal Futbol Total, la salida de elementos como Javier Hernández y Alan Pulido hicieron que la masa salarial de Chivas sufriera cambios importantes. De hecho, la fuente coloca a Luis Romo como el jugador con el sueldo más alto de la nómina.

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Se detalla que Luis Romo encabeza este apartado al percibir un sueldo de 2.6 millones de dólares al año, mientras que en el segundo lugar se encuentra Roberto Alvarado, quien formará parte de la Copa Mundial de la FIFA 2026 y que ostenta 1.4 millones de dólares por año.

En el tercer lugar se encuentra Erick Gutiérrez, quien pese a no tener participación con el club gana 1.2 millones de dólares anuales. Finalmente, también destaca lo obtenido por Armando González, quien gracias al último año que ha tenido Chivas lo premia con un sueldo de 1.2 millones anuales.

¿Cuántos títulos de Liga MX tiene Chivas?

Chivas llegará a esta Liguilla del futbol mexicano como el segundo equipo más ganador del país al sumar un total de 12 títulos de Liga BBVA MX, mismos que ostenta Toluca y cuatro menos de los que tiene el Club América. Por tal motivo, este luce como el momento perfecto para buscar un campeonato más en su historia.