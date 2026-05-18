¡De LOCURA! Reventa se apodera de boletos para Pumas vs Cruz Azul en la Final del Clausura 2026

A pesar de que las entradas para la Final de Pumas vs Cruz Azul no han sido anunciadas por las boleteras oficiales, diversos sitios de reventa ya ofrecen boletos para el juego de vuelta en el Estadio Olímpico Universitario, encuentro a disputarse el domingo 24 de mayo.

Aunque Pumas ni Cruz Azul se han pronunciado sobre la venta de boletos para la Final del Torneo Clausura 2026, las entradas para el juego en Ciudad Universitaria se han fijado con precios de locura. Y es que en los sitios de reventa los boletos van desde los 7 mi 800 pesos en Cabecera Sur hasta los 116 mil pesos en las zonas de palcos de Planta Baja.

Entre los precios que maneja la reventa, los boletos pasan por los 9 mil pesos en Cabecera Norte, 11 mil en Planta Baja General y 12 mil en Pebetero y Palomar.

Al momento, no existen precios oficiales para los partidos de la Final entre Pumas y Cruz Azul, pues en primera instancia se deben conocer las fechas y horarios establecidos por la Liga BBVA MX para poder brindar información.

Para la instancia de semifinales entre Pumas y Pachuca, los boletos en el sitio oficial se ofrecían desde los $270 pesos en Cabecera Norte hasta los $3,200 pesos en zona de palcos ubicados en la Planta Baja del inmueble.

Pumas obtuvo el pase a la Final del Clausura 2026 tras eliminar a los 'Tuzos'. Tras igualar 1-1 en el marcador global, el Club Universidad Nacional se hizo del pase a la siguiente ronda gracias a su posición en la tabla general. Por su parte, Cruz Azul llega de vencer a Chivas por marcador global de 4-3.