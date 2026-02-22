Floyd Mayweather emociona al mundo del boxeo con el anuncio de su regreso

Este fin de semana, el norteamericano Floyd Mayweather confirmó que regresará al boxeo profesional, tras casi una década alejado de las peleas oficiales, con un anuncio que encendió el furor de sus fanáticos en redes sociales, quienes están ansiosos por verlo competir a los 49 años.

El invicto de 50-0-0 volvió a subir al centro del debate en redes sociales porque sus nuevos combates prometen romper récords de audiencia y recaudación como lo hizo durante su era dorada.

Floyd Mayweather emocionado de estar en México, un país de grandes boxeadores

El propio Mayweather explicó que aún “tiene lo necesario” para establecer más marcas en el deporte y que sus eventos seguirán siendo los más grandes en taquilla y alcance global. La decisión llega después de años de mantenerse activo en el ring mediante exhibiciones muy bien remuneradas, pero ahora buscará armar un plan formal para volver a pelear en el circuito profesional.

Su retorno no iniciará de una vez con una pelea oficial, más bien antes disputará una exhibición contra Mike Tyson en la primavera de 2026 para ir tomando ritmo competitivo. Se trata de choque de leyendas que por sí solo generará recaudaciones millonarias por lo que implica.

En cualquier caso, para garantizar su regreso con “todas las de la ley”, Floyd Mayweather firmó un acuerdo exclusivo con CSI Sports para la siguiente fase de su carrera, un movimiento que prácticamente garantiza que, tras la exhibición, vendrá al menos una pelea profesional para la que todavía no tiene rival anunciado.

Floyd Mayweather y una decisión sorpresiva de volver

Con casi 50 años de edad, el estadounidense sabe que todavía puede dominar y generar el mayor espectáculo del boxeo moderno, sobre todo en una época en la que el mismo Mike Tyson ha dicho que el “boxeo está muriendo”.

Mayweather recalcó que nadie producirá más dinero por evento ni capturará una audiencia global más grande que él, continuando con su personalidad de confianza absoluta -para muchos prepotente- que lo ha caracterizado a lo largo de toda su carrera.

La apuesta de “Money” es alta, pues volvería a un ring en medio de una generación nueva, casi con la mitad de su edad. Aun así, podría enfrentarse a peleadores que se acerquen en edad; de hecho, existen rumores de una posible revancha con Manny Pacquiao, a quien Mayweather venció en 2015.

El legado de Floyd Mayweather en el boxeo

Mayweather se retiró de las peleas profesionales en 2017 con récord perfecto de 50-0-0 y 27 triunfos por nocaut. Su última pelea oficial fue ante Conor McGregor, a quien venció por nocaut técnico, cerrando una carrera perfecta.

En los siguientes años se mantuvo activo entrenando y estando en forma para poder enfrentar exhibiciones contra rivales como Logan Paul , Mikuru Asakura y John Gotti III.

Sin embargo, una exhibición no es lo mismo que una pelea con resultado en récord, y más cuando se trata de su invicto. Es por eso que el anuncio de volver al ring profesional ha generado tanto revuelo.

El oriundo de Michigan fue campeón mundial en cinco divisiones y durante más de una década fue la mayor estrella estadounidense del boxeo, con una velocidad extraordinaria como su sello distintivo. Su figura, además, trascendió el deporte por su personaje mediático y adinerado, forjando una muy sólida marca personal.