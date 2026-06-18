Reviven VIDEO de Jorge Vergara y el sueño que tenía de un Mundial en el estadio de Chivas

Jorge Vergara le cambió la cara a Chivas, que dejó ir a un crack tras la llegada de Kevin Castañeda, cuando el club pasaba por momentos complicados, sobre todo económicos, ya que era una Asociación Civil conformada por 190 socios. Fue en 2002 cuando compró al Rebaño Sagrado y desde entonces pensó en grande, con un sueño que parecía lejano, pero que en este 2026 se cumplió gracias a que el Estadio Guadalajara (Akron) es sede de la Copa Mundial de la FIFA™.

Este jueves 18 de junio, horas antes de que México se enfrente a Corea del Sur en la jornada 2 de la justa veraniega, Amaury Vergara revivió un video de su padre hace años, cuando relató lo imposible que era pensar en construir un nuevo estadio para Chivas, sueño que realizó en 2010 cuando se inauguró en un partido en contra de Manchester United, cuando Chicharito Hernández fue fichado por el club de la Premier League.

El Estadio Guadalajara es sede de 4 partidos del mundial.|Chivas

"Arrancamos con algo muy claro: un sueño. Ese sueño empezó muchos años antes. Soñaba que iba a estar rodeado de millones de personas y que íbamos a cambiar nuestras vidas, que íbamos a lograr que tuvieran casa, que tuvieran dinero, que realizaran sus sueños y yo también. Pero imagínense de ese pequeño espacio a estar soñando un estadio. La arquitectura es impresionante, los acabados, el diseño, en fin, es algo de veras espectacular este estadio", mencionó Vergara.

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Sueño cumplido para Jorge Vergara

Tras la inauguración del Estadio Omnilife, que a la postre se llamaría Akron, Jorge siempre tuvo el sueño de que fuera sede mundialista, objetivo que cumplió en este 2026, pese a que no fue en vida, ya que falleció el 15 de noviembre de 2019 en Nueva York, a causa de un paro cardiorrespiratorio.

El sueño de Jorge se hizo realidad el 11 de junio, cuando el ahora llamado Estadio Guadalajara fue sede de un partido de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, en el que Corea del Sur derrotó 2-1 a Chequia. Mientras que este jueves será la casa de México en un partido de suma importancia ante los asiáticos, ya que el resultado podría definir al líder del Grupo A.