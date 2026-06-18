OFICIAL: Chivas deja ir a un crack tras la llegada de Kevin Castañeda

Chivas hizo oficial la llegada de Kevin Castañeda y Jordan Carrillo como sus refuerzos de cara al Apertura 2026, quienes se incorporarán al equipo para iniciar con la pretemporada bajo el mando de Gabriel Milito. No obstante, con la contratación del exjugador de Xolos de Tijuana, el conjunto rojiblanco dejó ir a un crack que surgió en su cantera y que destacó en el Mundial Sub-20 que se disputó en Chile en 2025.

Yael Padilla es el crack que Chivas dejó ir con la llegada de Castañeda, pues el propio jugador ya se despidió de club con un conmovedor mensaje que publicó en su cuenta de Instagram. Incluso, hay varios rumores que apuntan a que el seleccionado mexicano se marchará a Xolos de Tijuana, club que renovó a Gilberto Mora, quien tiene un precio de locura desde mayo.

Yael Padilla se despidió de Chivas.|@yaelonsan

“Hoy me toca escribir las palabras más difíciles de mi carrera. Llegué a Chivas siendo un niño tan solo de 11 años, lleno de sueños, con la ilusión de algún día portar esta camiseta y defender estos colores con el alma. No es un adiós, es un hasta pronto. Porque hay lugares que nunca se abandonan realmente, y Chivas siempre será parte de mi vida”, escribió el ahora exfutbolista de Chivas.

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Los números de Yael Padilla con Chivas

El extremo izquierdo surgió de las Fuerzas Básicas de Chivas, club en el que pasó por las diferentes categorías hasta que fue tomado en cuenta para subir al primer equipo hasta debutar en la Liga BBVA MX en verano de 2023.

Padilla debutó con el pie derecho al darle el triunfo a su equipo con un gol en los últimos minutos ante el Club León en la jornada 1 del Apertura 2023. Sin embargo, hoy a 3 años de distancia se marcha del conjunto de sus amores.

De acuerdo con las estadísticas de BeSoccer, Yael formó parte del primer equipo de Chivas durante 4 temporadas, en las que disputó 8 goles en 75 partidos.