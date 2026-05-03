Estuvo cerca de perder ambas piernas en el hundimiento del Titanic, pero se convirtió en un ícono del Tenis

La historia del Titanic se ha convertido en una de las tragedias más importantes de todos los tiempos gracias a la cantidad de personas que, desafortunadamente, perdieron la vida. Sin embargo, también existen relatos de seres que no solo sobrevivieron, sino que lograron trascender en distintos ámbitos de la vida.

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Un ejemplo claro de lo anterior es Richard Norris William II, quien pasó de casi perder sus dos piernas y morir en el hundimiento del Titanic a hacer historia dentro del Tenis, uno de los deportes más vistos del mundo. Por tal motivo, es preciso conocer un poco más sobre él.

Richard Norris, de sobrevivir al Titanic a convertirse en una leyenda del Tenis

Han pasado 114 años desde el hundimiento del Titanic y, pese a ello, siguen surgiendo historias que dejan anonadadas a millones de personas. Una de estas guarda relación con Richard Norris, quien en 1912 abordó este barco junto a su padre rumbo a los Estados Unidos a fin de continuar sus estudios en la Universidad de Harvard y, con ello, potenciar su etapa como tenista profesional.

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Fue así como Richard no solo se salvó del Titanic, sino que además ayudó a otros pasajeros a mantenerse con vida. William logró aferrarse a un bote salvavidas improvisado, aunque su padre no corrió con la misma suerte; además, sus piernas quedaron totalmente congeladas ante las bajas temperaturas del lugar.

En el barco de rescate los médicos buscaron amputárselas para evitar la gangrena; sin embargo, el amante del Tenis se opuso a esta decisión a fin de seguir su carrera en este deporte, por lo que, para recuperar la circulación, comenzó a caminar durante horas.

¿Qué logros tuvo en el Tenis tras sobrevivir al Titanic?

Richard Norris no solo regresó a las canchas tres meses después del Titanic, sino que, a lo largo de su carrera como tenista profesional, logró el campeonato del US Open en los años 1914 y 1916, así como la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de París 1924 en dobles mixtos y distintos títulos en dobles en Wimbledon.