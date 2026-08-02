Pasó de Cruz Azul al América en un fichaje polémico; solo hizo 1 gol en Coapa

América y Cruz Azul cuentan con una de las rivalidades deportivas más grandes que existen en la Liga BBVA MX gracias a la forma en cómo suelen encontrarse en las instancias finales del torneo, así como el apego que tienen sus aficionados en el centro del país y el resto de la República.

Colectivamente, al América no le alcanza

Sin embargo, eso no ha impedido que, a lo largo de la historia, ambos equipos se “presten jugadores” para exponenciar su nivel. Posiblemente, uno de los ejemplos más claros de ello es Richard Núñez, jugador uruguayo que pasó de Cruz Azul a América con números por demás decepcionantes.

¿Por qué Richard Núñez no brilló en América como sí lo hizo en Cruz Azul?

Fue rumbo al Clausura 2008 de la Liga BBVA MX cuando el Club América confirmó el fichaje de Richard Núñez luego del paso que este tuvo en Cruz Azul, institución en donde tuvo buenos momentos y en donde se esperaba que estos se multiplicaran en su arribo a Coapa.

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La situación, sin embargo, no fue lo que se esperaba. De hecho, el delantero charrúa únicamente formó parte del Club América durante seis meses hasta antes de su salida de Coapa, registrando solamente una anotación y un pase a gol en 15 juegos disputados con el cuadro capitalino.

¿Cuál fue el único gran momento de Richard Núñez en Chivas?

A Núñez se le recuerda solamente por el único gol que hizo con la camiseta del América, mismo que, dicho sea de paso, se dio en el partido entre las Águilas y los Pumas, considerado uno de los más importantes del futbol mexicano por lo que ambas instituciones representan.

Al final, y luego de un torneo para el olvido, el delantero sudamericano fue puedo transferible rumbo al siguiente semestre del 2008, por lo que tras su etapa en América regresó a su país natal para defender los colores del Peñarol luego de un paso agridulce por la Liga BBVA MX.