Ritual NFL El Resumen | Semana 17

A espera de lo que suceda con Damar Hamlin, safety de los Buffalo Bills, quien se desplomó en el campo tras un choque y de inmediato fue traslado a un hospital, la NFL tiene cosas aún por definir, luego de haberse disputado la Semana 17.

Te puede interesar: El estadio de los Bengals; inmueble de las lesiones

Green Bay se mantiene con vida

A la última semana de la temporada regular, los Green Bay Packers llegarán con vida y disputándose el último boleto para la ronda de comodín, luego de haber vencido cómodamente a los Minnesota Vikings, que lucieron irreconocibles.

Por su parte Tom Brady y los Tampa Bay Buccaneers, también ganaron su partido correspondiente ante las Carolina Panthers, para coronarse campeones divisionales y asegurar su pase a la postemporada, más allá del mal momento que parece vivir la ofensiva comandada por el legendario mariscal de campo.

Te puede interesar: No hay fecha de regreso para Kyler Murray, QB de Cardinals