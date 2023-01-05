Ritual NFL El Resumen | Semana 17
La Semana 17 de la NFL tuvo un cierre preocupante, tras lo sucedido en el partido entre los Bills y los Bengals, con el safety de Buffalo, Damar Hamlin
A espera de lo que suceda con Damar Hamlin, safety de los Buffalo Bills, quien se desplomó en el campo tras un choque y de inmediato fue traslado a un hospital, la NFL tiene cosas aún por definir, luego de haberse disputado la Semana 17.
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Green Bay se mantiene con vida
A la última semana de la temporada regular, los Green Bay Packers llegarán con vida y disputándose el último boleto para la ronda de comodín, luego de haber vencido cómodamente a los Minnesota Vikings, que lucieron irreconocibles.
Por su parte Tom Brady y los Tampa Bay Buccaneers, también ganaron su partido correspondiente ante las Carolina Panthers, para coronarse campeones divisionales y asegurar su pase a la postemporada, más allá del mal momento que parece vivir la ofensiva comandada por el legendario mariscal de campo.
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