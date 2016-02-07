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El color del Super Bowl 50
Previo al Super Bowl 50, la fiesta del Super Bowl invadió a la gente de San Francisco.
Ezra Shaw/Getty Images | Seguridad al máximo para el evento deportivo del año en Estados Unidos
RJ Sangosti/Denver Post via Getty Images | El estadio luce impecable para el Super Bowl 50
RJ Sangosti/Denver Post via Getty Images | Los equipos salieron a calentar desde temprano para conocer el campo de juego
RJ Sangosti/Denver Post via Getty Images | La afición ha comenzado a llenar el estadio de Sta. Clara
Streeter Lecka/Getty Images | Manning antes del juego platicando para relajar los nervios
Patrick Smith/Getty Images | Newton en los estiramientos previos al partido
Ezra Shaw/Getty Images | Newton salió con los colores del Super Bowl, oro y negro
Patrick Smith/Getty Images | Los receptores de Carolina listos para ayudar a Cam Newton a salir airoso
Streeter Lecka/Getty Images | Supercam está en la casa. Las Panteras de Carolina listas para el gran juego
Patrick Smith/Getty Images | Lady Gaga tuvo una emotiva interpretación del himno de los Estados Unidos
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