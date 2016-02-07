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Galería: Super Bowl 50
Los mejores momentos del Super Bowl 50, aquí
Al Bello/Getty Images | Jackson recupera el balón en las diagonales para el primer TD de los Broncos
Andy Lyons/Getty Images | McManus consiguió los primeros puntos del Super Bowl con un gol de campo
Patrick Smith/Getty Images | ¡Kickoff! El Super Bowl 50 arrancó así
Sean M. Haffey/Getty Images | Sanders, muy activo haciendo daño a la defensiva de Carolina
Al Bello/Getty Images | La defensiva de Carolina tuvo problemas en el arranque para frenar a Denver
Streeter Lecka/Getty Images | Von Miller contempla el desenlace de su obra a la defensiva
Al Bello/Getty Images | Talib en artero castigo sobre el receptor de Carolina
Al Bello/Getty Images | Stewart vuela sobre la línea de golpeo para conseguir su anotación
Ronald Martinez/Getty Images | Cam Newton, con una primera mitad muy discreta
Maddie Meyer/Getty Images | Los equipos especiales también responden para Denver
Maddie Meyer/Getty Images | Manning comandando a su ofensiva durante el segundo cuarto
Harry How/Getty Images | Stewart se lanza sobre la zona de anotación
Thearon W. Henderson/Getty Images | Una de las atrapadas más espectaculares de la tarde
Al Bello/Getty Images | Lamentablemente, Carolina perdió a su receptor tras esta atrapada
Patrick Smith/Getty Images | Manning tuvo una actuación muy discreta
Al Bello/Getty Images | Sanders tuvo una actuación sólida durante el Super Bowl 50
Harry How/Getty Images | El estadio del Super Bowl 50 lució impresionante
Ezra Shaw/Getty Images | La defensiva de Denver, la ganadora del juego
Streeter Lecka/Getty Images | Cam Newton visitó el suelo en repetidas ocasiones
Ronald Martinez/Getty Images | Manning, en lo que pudo ser su último juego en la NFL
Al Bello/Getty Images | Jackson recupera el balón en las diagonales para el primer TD de los Broncos
Andy Lyons/Getty Images | McManus consiguió los primeros puntos del Super Bowl con un gol de campo
Patrick Smith/Getty Images | ¡Kickoff! El Super Bowl 50 arrancó así
Sean M. Haffey/Getty Images | Sanders, muy activo haciendo daño a la defensiva de Carolina
Al Bello/Getty Images | La defensiva de Carolina tuvo problemas en el arranque para frenar a Denver
Streeter Lecka/Getty Images | Von Miller contempla el desenlace de su obra a la defensiva
Al Bello/Getty Images | Talib en artero castigo sobre el receptor de Carolina
Al Bello/Getty Images | Stewart vuela sobre la línea de golpeo para conseguir su anotación
Ronald Martinez/Getty Images | Cam Newton, con una primera mitad muy discreta
Maddie Meyer/Getty Images | Los equipos especiales también responden para Denver
Maddie Meyer/Getty Images | Manning comandando a su ofensiva durante el segundo cuarto
Harry How/Getty Images | Stewart se lanza sobre la zona de anotación
Thearon W. Henderson/Getty Images | Una de las atrapadas más espectaculares de la tarde
Al Bello/Getty Images | Lamentablemente, Carolina perdió a su receptor tras esta atrapada
Patrick Smith/Getty Images | Manning tuvo una actuación muy discreta
Al Bello/Getty Images | Sanders tuvo una actuación sólida durante el Super Bowl 50
Harry How/Getty Images | El estadio del Super Bowl 50 lució impresionante
Ezra Shaw/Getty Images | La defensiva de Denver, la ganadora del juego
Streeter Lecka/Getty Images | Cam Newton visitó el suelo en repetidas ocasiones
Ronald Martinez/Getty Images | Manning, en lo que pudo ser su último juego en la NFL